Pegasus'un yeni hattı Sabiha Gökçen-Filibe

“Türkiye'nin dijital hava yolu” sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile Bulgaristan'ın Filibe şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen'den Filibe'ye haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 18 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Sofya'dan sonra Bulgaristan'daki 2'nci uçuş noktası olan Filibe'ye uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Filibe Havalimanı'na Çarşamba günleri saat 10.25 ve Cumartesi günleri saat 15.50'de; Filibe Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Çarşamba günleri saat 11.40 ve Cumartesi günleri saat 17.05'te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 29,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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