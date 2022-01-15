Pekin'de ilk yerel Omicron vakası bildirildi

Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat'ta başlayacak olan 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala Covid-19'un Omciron mutasyonlu ilk yerel vakası bildirildi. Pekin sağlık yetkililerden Pang Xinghuo basına verdiği demeçte, yapılan testler sonucu söz konusu hastada Omicron'a ait özgü mutasyonlar tespit edildiğini ifade etti.

Vakanın Haidian bölgesinde tespit edildiği ve hastanın evi ve iş yerinin kapatıldığı, temaslı olduğundan şüphelenilen 2 bin 430 kişiden örnek toplandığı aktarıldı.

Pekin dışında Tianjin şehri, Henan eyaleti, Guangdong eyaleti ve Liaoning eyaletinde Omicron mutasyonlu vakalar bildirilirken, ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı ise bilinmiyor. Çin'de salgının başından bu yana 104 bin 745 kişide Covid-19 tespit edilirken, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.