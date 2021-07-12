Pekin'de sel

Çin'in başkenti Pekin'de dün başlayan sağanak yağış ve fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Pekin Belediyesi Sel Kontrol Departmanı, dün yerel saatle 18.00'de başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlarda kente 116,4 milimetre yağış düştüğü kaydedildi. Bugün de devam eden yağışlarda Pekin genelinde ortalama 65,9 milimetre, kentsel bölgelerde ise ortalama 79,9 milimetre yağış düştüğü belirtildi. Sağanak yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde sel felaketi meydana gelirken, Sel Kontrol Departmanı 2 bin 906 personel ile Pekin'in ana köprülerinde ve yollarında sel güvenliği denetimlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca Pekin Belediyesi, sağanak yağış, fırtına, yıldırım ve yağmurdan kaynaklanabilecek jeolojik tehlikeler nedeniyle sarı uyarı yayınlarken, meteoroloji tarafından halk şiddetli yağış, fırtınalar ve potansiyel jeolojik tehlikeler konusunda uyarılarak, vatandaşların nehir ve afete açık alanlardan uzak durması istendi. Meteoroloji, Pekin'de gün boyu devam etmesi ve yoğunluğu 75 milimetreye varması beklenen sağanak yağışların öğleden sonra zayıflayarak gece saatlerinde sona ereceğini ifade etti.

Çin'de 4 katmanlı renk kodlu hava uyarı sistemi uygulanırken, bu sisteme göre en şiddetli kod olarak kabul edilen kırmızı uyarıyı ise turuncu, sarı ve mavi renkli uyarılar takip ediyor.