Pelikanın midesinden çıkan şok etti

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu. Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya'da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu. Pelikanın midesinden çıkan pet şişe adeta şoke etkisi oluşturdu. Ardından pelikan yeniden gölete bırakılarak balıkla besletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Ekrem Ceylan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.