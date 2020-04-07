İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pelikanlar yeni mekanına erken geldi

Pelikanlar yeni mekanına erken geldi
Pelikanlar yeni mekanına erken geldi

Havaların ısınmasıyla birlikte pelikanlarda yeni mekanlarına gelmeye başladı. Kars Baraj Gölü’ne gelen çok sayıda pelikan güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta yapımı tamamlandıktan sonra su tutan Kars Baraj Gölü yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Genelde Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü ve Kuyucuk Gölü'nde görülen pelikanlar son iki yıldır Kars Baraj Gölü'ne geliyor. Havaların soğumasıyla birlikte göç eden ve havaların ısınmasıyla birlikte gelmeye başlayan pelikanlar, Kars Baraj Gölü'nde yuvalarını yaparak yavrularını da burada büyütüyor.

Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte pelikanların yanı sıra Angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, balıkçıl ve leylek gibi birçok kuş türünün de uğrak yeri oldu.

Kars Baraj Gölü'ne gelen pelikanlar, gölün bir çok noktasında görülmeye başladı. Pelikanlar ve su kuşlarının akıntıya kendilerini bırakarak yüzmeleri ise kameralara yansıdı.

Işık Çapanoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.