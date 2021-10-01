Pelitözü Göleti böyle gidersen yosundan görünmeyecek

Bilecik'te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı'nı günde binlerce kişi ziyaret ederek başta piknik olmak üzere birçok aktivitelerle vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu alanı Bilecik Belediyesi ilgilenirken, Bilecik İl Özel İdaresi belediyeden tahsisi iptal edilerek alanı geri almıştı.

Burada vatandaşlar başta sinek ve bir tesisin lağım kokusundan şikayet ederken, şimdi de yosun istilasına uğradı. İlk etapta kıyılarda başlayan yosun gün geçtikçe göledi sarmaya başlarken, masmavi sudan eser kalmadı. Vatandaşlar İl Özel İdaresi yetkililerine bir an önce turizm açısından en önemli mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'a gerekli önemi vermelerini istedi.

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında bu alana Bilecik eski valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Tahir Büyükakın'ın Pelitözü Gölpark'a 4 milyonluk yatırım projesi vermişti. Aradan geçen 7 ayda ise bu alana bir proje yapılmaması gözlerden kaçmazken, vatandaşların büyük bir sabırsızlıkla projenin yapılmasını dört gözle bekliyorlar.

Cem Kaan Toka