Pelkas: '3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım'

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda Pelkas'ın dünkü antrenmanda omuzunun çıktığı açıklanmıştı. 27 yaşındaki Yunan yıldız, bugün sosyal medya üzerinden durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Pelkas'ın açıklaması şöyle:

"Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim..."