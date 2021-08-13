İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pelkas: '3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım'

Pelkas: '3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım'
Pelkas: '3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım'

Fenerbahçe'nin omuzundan sakatlık yaşayan Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda Pelkas'ın dünkü antrenmanda omuzunun çıktığı açıklanmıştı. 27 yaşındaki Yunan yıldız, bugün sosyal medya üzerinden durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Pelkas'ın açıklaması şöyle:

"Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim..."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.