Pellegrini: 'Chicharito, Beşiktaş'a gidecek mi göreceğiz'

Bir süredir Chicharito'nun, Beşiktaş'la görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu. Meksikalı oyuncunun gösterdiği düşük performans yüzünden takımdan ayrılacağı iddialarının arttığı şu dönemde bugün West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegri'den açıklama geldi.

Manchester City maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Chicarito'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya, “Göreceğiz” diye cevap veren Pellegrini, “Her oyuncudan her zaman daha fazlasını istiyorum. Şu anda Javier zor bir sezon yaşıyor. Çünkü iyi bir başlangıç yapmak için zamanı olmadı. Dünya Kupası'ndan dönmek her zaman zordur. Bence o iyi bir oyuncu. Ocak ayına kadar performansını nasıl geliştirdiğini göreceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz” dedi.

Chicarito, bu sezon şimdiye kadar sadece 2 gol attı. Avrupa'ya ve Premier Lige transfer olduğu günden beri en kötü sezonunu yaşıyor. West Ham yarın Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile oynayacak. Pellegri'nin bu maçta Meksikalı golcüye 11'de şans vermesi bekleniyor.

Serkan Bayar

