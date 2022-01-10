Peluş montlar raflarda yerini aldı

Global giyim markası DeFacto'nun, kış sezonu için tasarladığı peluş ürünler birbirinden renkli alternatifleriyle raflarda yerini aldı. Yumuşak dokusuyla beğeni toplayan peluş bu sezonun da trendleri arasında. Maksi boy yumuşacık paltolar şık bir görünüm sağlarken, puf montlar konforlu sıcaklık sunuyor. Moda markasının koleksiyonunda yer alan crop top peluş sweatshirtlerin, ikili hırka takımlarıyla eğlenceli, sıcak ve cool bir görünüm sağladığı vurgulandı.

DeFacto peluş kürk mont alternatiflerine, markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.