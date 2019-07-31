Pençe Harekâtı'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Pençe Harekâtında daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edildi" denildi.

Mehmet Kalay