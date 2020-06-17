Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak'ta

Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin Fırtına obüsleri, silahlı insansız hava aracı (SİHA), F-16'lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekatta komandolar teröristlerin inlerine giriyor.

Kuzey Irak'taki karakol ve üs bölgelerine taciz, saldırı teşebbüslerini artırarak sınırın ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı. Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu çerçevesinde komando birlikleri Haftanin'de teröristlerin inlerine girmeye başladı. Büyük özenle planlanarak gerçekleştirilen harekatın detayları ise dikkat çekti. Operasyon kapsamında ilk olarak tüm harekat alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlanırken, yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu. Taciz, mania ve hazırlık atışlarını hava harekatı takip ederken, harekata SİHA'ların yanı sıra F-16'lar da destek verdi. Operasyonda Atak helikopterleri de hedefleri ateş altına aldı. Yapılan atışların ardından hava hücum harekatına geçildi. Belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken, bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Helikopterlerin başarıyla yaptığı hava hücum harekatı sonrasında komandolar belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.

Harekat Merkezinde hareketli saatler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Kahraman komandolarımız Haftanin'de” ifadeleriyle kamuoyuna duyurulan Pençe-Kaplan Harekatı'nı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal gece boyunca takip etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde brifing alan Bakan Akar ve komutanların talimatlarının ardından harekat başladı. Bakan Akar ve komutanlar, operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare etti. Bakan Akar ve komutanlar zaman zaman video konferans yöntemi ile bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüşerek talimat verdi.

Bakan Akar telsizden operasyon birliklerinin komutanlarına seslendi

Operasyona katılan birliklerin komutanlarına telsizden hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Sizin oradaki faaliyetlerinizi izliyor, oradaki tozu da rüzgarı da soğuğu da hissediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ülkemiz, milletimiz için, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği için yaptıklarınızın çok değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sizin sahip olduğunuz eğitim, bilgi, tecrübe ile bir bütün halinde bu vazifenizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz. Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz."

Mevlüt Hasgül