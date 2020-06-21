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Pençe-Kaplan Operasyonunda 1 asker şehit

Pençe-Kaplan Operasyonunda 1 asker şehit
Pençe-Kaplan Operasyonunda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Erdoğan
 

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