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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 asker şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz” denildi.

Mehmet Kalay
 

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