Pençe-Kaplan'da PKK'ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar tarafından tespit edilen sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet 7.62 milimetre (mm) PKMS makinalı tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet lançer, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet havan mühimmatı, 130 adet AK-47 fişeği, 49 adet Doçka fişeği, 35 adet sevk fişeği, 400 kilogram amonyum nitrat, 25 kilogram TNT, 2 kilogram C4 patlayıcı, 3 kilogram barut, Keskin nişancı malzemeleri ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini kaydetti.

Mevlüt Hasgül