Pençe-Kaplan'da teröristlere büyük darbe

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildi” denildi.

Komandoların yaptığı arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise 1 adet 81 milimetre havan, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 17 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3205 adet hafif silah mühimmatı, 3 adet alfa fire düzenek, 1 adet 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek sehpası, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildiği bildirildi.

Mevlüt Hasgül

