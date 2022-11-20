Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından Türkiye'ye yapılan saldırılarda üs olarak kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini açıkladı. Harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedefin imha edildiği bildirilen açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve bunların arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu ifade edildi.

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Huzeyfe Tarık Yaman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.