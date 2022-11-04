Pençe-Kilit bölgesinde hain terör örgütünün taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İs.Uzm.Onb. Lokman AKÇAĞLAYAN şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.