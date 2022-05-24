İhlas Haber Ajansı

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Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı
Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Edinilen bilgiye göre, 4 askerin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan operasyonda bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 4 askerin şehit olduğu 3 askerin de yaralandığı çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi.

Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı.

Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

MSB: PKK/YPG'Lİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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