Pençe Kilit Harekat bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, kaza kırım olayı hakkında yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri yer almıştı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklama ile arama kurtarma faaliyetleri devam eden askerin Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti olduğu ve şehit düştüğü kaydedildi. MSB tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Utku Şimşek