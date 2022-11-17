Pençe-Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Doğukan Gürel



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