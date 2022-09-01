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Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit düştü

Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit düştü
Pençe Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sebebiyle şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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