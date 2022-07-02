İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Şehidin naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Yenişehir'den Bursa'daki baba ocağına getirilen ve burada helallik alınan şehidin cenazesi Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve MHP Bursa milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla uğurlanırken, Hamitler Mezarlığına defnedildi.
Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

Abdullah Çibir - Hakan Gönül - Uğur Uslubaş
 

İLGİLİ HABER
Şehitten geriye yürek burkan mesaj kaldı, o arkadaşı konuştu Şehitten geriye yürek burkan mesaj kaldı, o arkadaşı konuştu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.