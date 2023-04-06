Pençe-Kilit Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde faaliyetlerini icra etmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen operasyonlarda dün etkisiz hale getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi. Operasyonlarda 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Doğukan Gürel



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