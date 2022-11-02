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Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 400'ü geçti

Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 400'ü geçti
Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 400'ü geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre operasyonda bugüne kadar 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgedeki teröristleri bulundukları yerde etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralara giren, bölgeyi adım adım tarayan Mehmetçiğin çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmesi, örgütte paniğe neden oldu. Bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu nedeniyle düştüğü durum teröristler arasındaki telsiz konuşmaları ile teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, köşeye sıkışan teröristlerin teslim olacaklarına yönelik sözleri üzerine PKK/KCK terör örgütünün sözde elebaşları teröristlere "Asla teslim olmayın" talimatı verdi. Güvenlik kaynakları, başarıyla yürütülen operasyon neticesinde çok sayıda elemanını ve malzemeyi kaybeden terör örgütünün zor durumda olduğunu, malzeme temininde güçlük yaşadığını, örgütten kaçışların ve elebaşlara isyanların artarak devam ettiğini belirtti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 400'den fazla terörist etkisiz hale getirilirken, 500'den fazla mağara ve sığınak ele geçirildi, 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

Utku Şimşek
 

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