Pençe Operasyonu Gazisi Mertcan Fırtına unutulmadı

Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte Pençe Operasyonu sırasında yaralanarak gazi olan Mertcan Fırtına'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kuzey Irak'ta 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Pençe Operasyonu'nda mayın patlaması sonucu yaralanarak GATA'da tedavi gördükten sonra Malatya'daki ikametine dönen Mertcan Fırtına'yı ziyaret eden protokol üyesi yetkililer, gazi askerin yakınları ile de sohbet etti.

Herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını soran Vali Aydın Baruş, “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Devletimiz her zaman onların yanında, onların hizmetindedir. Her türlü sıkıntınızda kapım her zaman sizlere açık” dedi.

Gazinin annesi Sadet Fırtına ise Mehmetçiklerin varlığının herkese güven ve huzur verdiğini belirterek, devletin temsilcilerini evlerinde görmekten mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti.