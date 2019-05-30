Pençe pençe temizlik

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı, dün de başarılı bir şekilde devam etti. Adım adım Kandil'e ilerleyen Mehmetçik, operasyonun ikinci gününde, teröristlerin saklandığı metrelerce derinlikteki 8 odalı ve metal kapılı, gizli bölmeli mağara ve sığınaklara girdi. Operasyon kapsamında şu anda kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e ulaşırken, teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda iki asker şehit oldu.

SIĞINAKTA METAL KAPI

Teröristlerin su ve gıda depolarıyla, mühimmatları ve el yapımı patlayıcılar imha edildi. Taarruz helikopterleri komandolara havadan destek sağladı. Teröristlerin kaldığı mağaralar da imha edilirken, Millî Savunma Bakanlığının operasyon çerçevesinde yayınladığı görüntülerde mağara ve sığınaklardaki metal kapılar dikkat çekti. Güvenlik uzmanları bu kapıların hava harekâtı sırasında oluşan basıncın derinlere gitmemesi için yapıldığını belirtiyor.

HEDEFLER VURULDU

Hakurk'a yönelik düzenlenen operasyona Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu. Uzun menzilli ateş destek vasıtalarına ek olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 105 mm'lik dağ topları da komando birliklerinin harekâtını etkin şekilde destekledi. Dün ayrıca Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığından 50 araçlık askerî konvoy, sınır bölgesine sevk edildi.

ÜÇ SAFHALI HAREKÂT

Güvenlik uzmanları, Pençe harekâtının üç aşamadan oluşacağını ifade ediyor. Derecik-Helana ve Hakurk bölgesinin ilk aşama olacağını ifade eden uzmanlar, bölgedeki hareketliliğe bağlı olarak operasyonun ikinci ve üçüncü etaplarının tamamlanacağına işaret ediliyor. TSK'nın Hakurk'tan sonra PKK için stratejik öneme sahip bir diğer bölge olan Lelkan'ın da kontrolünü sağlayıp örgütü kıskaca alacağı belirtiliyor. Nihai hedefin ise terör örgütünün sözde ana karargâhı olarak bilenen Kandil olduğuna vurgu yapılıyor.

BORA İLK DEFA KULLANILDI

Pençe operasyonunda ilk defa, yerli ve millî ‘Bora' balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askerî birliklerden fırlatılan füzeler hedefleri tam isabetle vurdu. ROKETSAN tarafından geliştirilen Bora füzesi, yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine üst düzey ateş desteği sağlıyor. Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemiyle entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzile sahip.

Türkiye Gazetesi