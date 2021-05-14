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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde arama/tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi.

Mehmet Kalay
 

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