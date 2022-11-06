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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde , BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak P. Uzm. Çvş. Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay
 

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