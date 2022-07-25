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Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 Mehmetçik, 4 korucu şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 Mehmetçik, 4 korucu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekâtı'nda 1 Mehmetçik, 4 korucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker, 4 güvenlik korucusunun şehit düştüğünü açıkladı. Soylu açıklamasında ''teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı,yaptığı açıklamada ''25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Bülent Vermez ve Veysi Sebik şehit düştü.

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