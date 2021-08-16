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Pençe Yıldırım Harekâtı'nda 3 kahraman askerimiz şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekâtı'nda 3 kahraman askerimiz şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda 3 kahraman askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Saldırıda yaralanan askerlerin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Dün de Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta bir asker ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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