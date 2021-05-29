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Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner
 

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