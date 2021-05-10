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Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi

Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi
Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan 4 odası olan ve içerisinde çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan bir mağara tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, tespit edilen mağaranın görüntülerini de paylaştı.

Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi. Mağara içerisinde yapılan aramada, 10 adet 81 ve 100 mm'lik havan mühimmatı, 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi. Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP'ler de METİ timimiz tarafından imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Utku Şimşek

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