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Pencerede ölümüne temizlik

Pencerede ölümüne temizlik
Pencerede ölümüne temizlik

Adana’da bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, ölüme davetiye çıkardı.

Pencerede ölümüne temizlik - Tıkla İzle

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan kadın, camları silmek için pencerenin pervazına çıktı.

Güvenlik önlemi almayan kadın, pencerenin dışında bir süre camları sildi. Tehlikeye aldırış etmeyen kadın, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Dışarıdaki vatandaşların da dikkatini çeken kadın,elindeki bezle camları sildikten sonra içeri girerek, dairedeki temizlik işlerine devam etti.

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Umutcan İşledici
 

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