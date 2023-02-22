Pencereden atlayan depremzede, 'Çok fazla ses, uğultu ve titreme vardı'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Depreme Malatya'daki evinde yakalanan Uğurcan Engüzel, binanın yıkılmaya başlaması üzerine birinci katın penceresinden atladı. İki topuğu kırılan ve Elazığ'a sevk edilen Adıgüzel'in tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Depremle beraber uykudan uyandığını belirten Uğurcan Engüzel, “Binada çok fazla ses, uğultu ve titreme vardı. Yatağımın karşısında olan koridordaki duvar, çatlama sesleri geldikten sonra yıkıldı. Bir süre bekledikten sonra durmayacağını ve geçmeyeceğini gördüm. Evim birinci kattaydı. Pencereden hızla atladım. Sonuç olarak bina yıkılmadı ve binada kimseye bir şey olmadı. Benim topuklarım kırıldı. Buna şükür, daha kötüsü olabilirdi.

Yaralananlar umarım sağlığına kavuşur. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Ufak depremler görmüştük ama bu çok farklıydı. Bu deprem bir felaketti. Durmak bilmiyor, çok fazla ses ve uğultu vardı. Şiddeti de büyüklüğü de farklıydı. Bunun karşılığında hissettirdikleri fazlasıyla hem korkutucu hem de üzücü oldu. Sadece ayak topuklarım kırıldı. Bu durum biraz uzun sürecek ama iyileşip sağlımıza kavuşacağız” dedi.

Kamil Can Kılıç - Yakup Sağlam



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