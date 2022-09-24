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Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı

Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı
Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı

Arnavutköy’de açık pencereden camiye giren hırsız, giderler için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu çaldı. Ardından yine camdan çıkan hırsız kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı - Tıkla İzle

Olay, 21 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami giderleri için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu gözüne kestiren Y.G., açık olan pencereden içeriye girdi. Ardından sandalyenin üzerindeki sadaka kutusunu çalan hırsız, yine camdan çıkarak kaçtı. Sadaka kutusunun çalındığını fark eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit etti. Arnavutköy Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Toprak

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