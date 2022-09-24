Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çaldı, kısa sürede yakalandı

Olay, 21 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami giderleri için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu gözüne kestiren Y.G., açık olan pencereden içeriye girdi. Ardından sandalyenin üzerindeki sadaka kutusunu çalan hırsız, yine camdan çıkarak kaçtı. Sadaka kutusunun çalındığını fark eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit etti. Arnavutköy Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Toprak

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