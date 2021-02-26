İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

Pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı
Pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

Samsun'da sineklik açılınca birinci katın penceresinden düşen ve çamaşır asılı ipe çarparak hızı kesilen 2,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

Pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 2,5 yaşındaki Durah A.H.H. adlı kız çocuğu evlerinde oyun oynarken yaslandığı pencerenin sinekliği açılınca yere düştü.

Asılı çamaşır ipinin üzerine düşüp hızı kesilen kız çocuğu beton demine düşerek yaralandı.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durah A.H.H. tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.