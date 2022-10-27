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Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti

Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti
Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen 22 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Nurgül Yiğit, 6. kattaki evlerinin penceresinden yere düştü. Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar genç kızın yerde yattığını fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nurgül Yiğit hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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