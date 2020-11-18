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Pendik Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü

Pendik Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü
Pendik Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü

Pendik Belediyesi, Kültür-Sanat kategorisinde, Pendik Klasik Sanatlar Merkezi projesiyle 2020 Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

Pendik Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü - Tıkla İzle

En prestijli yerel yönetim ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Ödülleri, Şişli'de düzenlenen dev organizasyonda sahiplerini buldu. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada seçkin projeler yarıştı. Pendik Klasik Sanatlar Merkezi projesiyle yarışmaya katılan Pendik Belediyesi'de ödüle layık görülen belediyeler arasında yer aldı. Sanatı geleceğe taşınması aracıyla hazırlanan proje, ilçede sanata ilgi duyan vatandaşları ağırlıyor. Ayrıca yeteneğini keşfetmek isteyen vatandaşlar da akademide eğitim alarak yeteneklerini yarınlara taşıma fırsatı elde ediyor.

“Geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasıyla ilgili merkezimizi kurmuş olduk”
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Oktay Sinanoğlu'nun bir sözü var. ‘Milletler yaşamlarını gelenekleriyle yaşatırlar' bizde bu mesaja uygun şekilde özellikle geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasıyla ilgili merkezimizi kurmuş olduk. Burada 12 tane sanat dalında faaliyetleri devam ediyor. Yeni teknoloji ile de gençlerimizi buluşturmuş olduk. Bu ödüle layık gören herkese ve ekibime teşekkür ediyorum” dedi.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç

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