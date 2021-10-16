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Pendik sahil yolunda feci kaza: 4 yaralı

Pendik sahil yolunda feci kaza: 4 yaralı
Pendik sahil yolunda feci kaza: 4 yaralı

Pendik sahil yolunda, park halindeki kamyonete arkadan çarpan araç içinde sıkışan 4 kişi ağır yaralandı.

Pendik sahil yolunda feci kaza: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.45 sıralarında Pendik sahilyolu Tuzla istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde olan 77 AAD 731 plakalı kamyonete, 34 PL 0074 plakalı Skoda marka araç arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle kamyonet kaldırıma çıkarken arkadan çarpan araç kamyonetin kasasının altına girdi. Otomobilde bulunan 4 kişi araç içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Onur Y., Oğuzhan Ç., Başar Ü. ve bir kişiyi sıkıştıkları araç içerisinden güçlükle çıkardı. Ağır yaralanan 4 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kazanın ardından Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi ile birlikte yol trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muharrem Çam
 

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