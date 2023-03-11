İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik sahil yolunda makas terörü: 'Ölürsek en fazla gömerler'

Pendik sahil yolunda makas terörü: 'Ölürsek en fazla gömerler'
Pendik sahil yolunda makas terörü: 'Ölürsek en fazla gömerler'

Pendik sahil yolunda aşırı hızla seyreden sürücü, makas atarak ilerledi. Magandanın trafiği tehlikeye düşüren o anları ise bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Pendik sahil yolunda makas terörü: 'Ölürsek en fazla gömerler' - Tıkla İzle

Görüntüler, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Sahil yolunda kaydedildi. Trafikte aşırı hızla seyreden bir sürücü, uzun bir süre makas atarak ilerledi. Müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, hem kendi canını hem de arabada bulunan arkadaşlarının canını hiçe saydı. Trafik magandasının diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonuna kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aşırı hızla seyrettiği, makas atarak ilerlediği, otomobilde bulunan arkadaşlarının, “Yavaş sür, yavaş”, “devirecek bu bizi”, “ölürsek en fazla gömerler” diyerek küfür ettikleri duyuldu. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Aykut Zor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.