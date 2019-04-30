Pendik'de alışveriş merkezinde faciadan dönüldü

Olay, Pendik'de bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Babasıyla birlikte alışveriş merkezinde bulunan Yusuf Ali Öztürk, elektrik kablolarının aşağı sarktığı aydınlatma direğine temas ederek elektrik akımına kapıldı. Küçük çocuğun bir eli elektrik çarpması sonucu yaralandı. O esnada orada bulunan bir doktor, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından küçük çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Yusuf Ali'nin zamanla sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

Küçük çocuğun babası Ahmet Öztürk olayla ilgili olarak, "Her zaman gittiğimiz alış veriş merkezi. Gezerken bir anda oğlum yanımdayken elektrik çarptığını gördük. Şaşırdık nasıl olduğunu anlamadık. Biz çözene kadar sağ olsun vatandaşın biri, sanırım doktordu. Elindeki çantaları bırakıp oğlumu kaptığı gibi elini oradaki çiçeğin saksısının içerisinde bulunan toprağa soktu. Orada ilk müdahaleleri yaptık, oğlumun elinin içi yanmıştı. Sağ elinin iki parmağında his kaybı vardı. Baya bir su toplamıştı ve simsiyahtı. Oradan hastaneye götürdük. Geriden kalan arkadaşlarım vardı onlar olayın görüntülerini çekmişler. Görüntüleri izlediğimde sorumsuzca bir direkten öbür direğe giden kabloyu kesip bantlamamışlar, kablo açık bir şekilde oradaydı. Gittiğimizde de hala oradaydı. Biz ucuz atlattık başkaları bu kadar ucuz atlatamayabilir. Alışveriş merkezi yönetimi hakkında şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Halit Arslan

