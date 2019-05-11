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Pendik'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Pendik'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Pendik’de otobüsün arkasına takılan patenli 3 genç tehlikeli şekilde yolculuk etti. O tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Pendik Köprüsü yolu üzerinde patenli 3 genç otobüsün arkasına takılarak tehlikeli şekilde yolculuk etti. Canlarını hiçe sayan gençler, görenlerin yüreğini ağza getirdi. Yolculuk esnasında gençlerden biri paten ile zıplayarak faciaya davetiye çıkardı.

Ayrıca gençlerin kask takmamış olması da dikkatlerden kaçmadı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gençler otobüsün arkasın takılmış şekilde yolculuk ediyor. Gençlerden biri zıplayarak tehlikeli hareketlerde bulunuyor.  

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