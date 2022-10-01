Pendikspor, Göztepe'yi farklı mağlup etti

Maçtan dakikalar

9. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan Ali Han'ın içeriye çıkarttığı topa Ahmet Yazar'dan önce Göztepe savunması müdahalede bulundu. Önünde kalan topa sol ayağıyla vuruş yapan Regattin'in şutu üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Göztepe atağında ceza yayının önünde topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda kaleci Burak'tan dönen topu Pendikspor savunması kornere gönderdi.

31. dakikada ceza sahasının sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu Pendikspor takımı paslaşarak kullandı. Regattin'in dokunduğu topa düzgün ve aşırtma bir vuruş yapan Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Regattin'in vuruşunda meşin yuvarlak Ekrem'de kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan, Cem Özbay, Mehmet Şengül

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Thiam dk. 69), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 73), Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Ahmet Yazar (Gökcan Kaya dk. 69), Regattin, Ali Han Tunçer (Muhammed Akarslan dk. 79), Görkem Bitin (Oltan Karakullukçu dk. 69)

Yedekler: Murat Akşit, Samet Asatekin, Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik (Tarık Çamdal dk. 46), Dino Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Tuğbey Akgün, Mesut Kesik (Mamah dk. 46), Yalçın Kayan (Hüsamettin Yener dk. 69), David Tijanic, Yasin Öztekin (Atanga dk. 61), Marko Kvasina (Uğur Yıldız dk. 76)

Yedekler: Arda Özçimen, Mihojevic, Hasic, Atınç Nukan, Ali Akman

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Goller: Regattin (dk. 9), Erdem Özgenç (dk. 31 ve 66) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Tuğbey Akgün (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Hüsamettin Yener (Göztepe)

Yunus Kılıç - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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