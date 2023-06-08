Pendikspor Süper Lig'e yükseldi

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol kanattan Kenan'ın ara pasında topla buluşan Gökdeniz'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sol kanattan Kenan'ın ara pasında topu önüne alan Celal'in ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyi geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

17. dakikada Pendikspor atağında ceza sahası içerisinde Ahmed'in pasında kaleye sırtı dönük olarak meşin yuvarlağı önüne alan Görkem'in dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Sousa'nın kucağında kaldı.

22. dakikada Regattin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait pozisyonda topu önünde bulan Hasan Hatipoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleden uzak bir noktaya gitti. Atağı sürdüren Pendikspor'da Ahmed'in yaklaşık 22 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

29. dakikada Ahmed'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Bodrumspor savunmasının elle müdahalesi sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Regattin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

31. dakikada Regattin'in sol kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Rogerio'nun kafa vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada Kenan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltınoktası önünde Hasan Hatipoğlu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

45+3. dakikada Kenan'ın rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Burak Öğür, güçlükle kornere çeldi.

60. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisinde Celal göğsüyle topu Mohammed'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza alanı içinde gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Bodrumspor'da Süleyman'ın sol köşe direği önünde Görkem'e yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

71. dakikada Eren'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Umar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Bodrumspor: Sousa, Imeri (Burak Öksüz dk. 67), Süleyman, Ali, Cenk (Eren dk. 67), Erkan (Hakan Özmert dk. 46), Gökdeniz, Mohammed, Samet Yalçın (Onur dk. 84), Kenan, Celal (Umar dk.61)

Yedekler: Bahri, Yekta, Hakan Yeşil, Mert, Orgill

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan (Ferhat dk. 46), Murat, Tarık (Berkay dk. 46), Hasan Hatipoğlu, Hasan Kılıç, Ahmed (Mesut dk. 72), Rogerio, Samet Asatekin (Ali Han dk. 80), Regattin, Görkem (Kappel dk. 72)

Yedekler: Murat, Umut, Aosman, Oltan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Regattin (dk. 27 pen.), Rogerio (dk. 31) (Pendikspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 38 k.k.)

(Bodrumspor)

Kırmızı kart: Süleyman (dk. 62) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Ali, Hakan Özmert (Bodrumspor), Kappel, Burak Öğür, Mesut, Rogerio, Ali Han (Pendikspor)

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Eren Ayhan

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