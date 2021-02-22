Pendik'te 16 yaşındaki genç kız kendisini silah ile vurdu

Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi Hüsnüzan Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi B.K. iddiaya göre evde bulunan tabanca ile kendisini başından vurdu. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya tanık olan mahalleli Işıl Korkmaz, "Sesler duyduk. Birini babası annesi öldü sandık öyle bir bağrış vardı. Yukarı çıktığımda komşunun kızı kanlar içinde yerde yatıyordu. Yanına gittiğimde silah yoktu sadece kovan vardı. Battaniyeyle ben kafasına tampon yaptım. Babası o sırada işten geldi. Giderken kendindeydi, hatta benim kolumu da sıktı. Adını söyledikçe kolumu sıktı. Tanıyoruz çok iyi deli dolu bir kızdı" dedi.



Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam

