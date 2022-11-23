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Pendik'te 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Pendik'te 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Pendik'te 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Pendik’te seyir halindeyken kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, park halindeki araca çarptı ardından refüjü aşıp takla atarak savruldu. Savrulan otomobil park halindeki iki ticari taksiye çarptıktan sonra ters vaziyette yolda durdu. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza Pendik Yayalar Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücü kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil refüjü aşıp takla attıktan sonra park halindeki iki ticari taksiye çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan aracın içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Savrulan otomobilin çarptığı ticari taksilerden birinde bulunan taksici de yaralandı.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

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