Pendik'te 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza Pendik Yayalar Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücü kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil refüjü aşıp takla attıktan sonra park halindeki iki ticari taksiye çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan aracın içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Savrulan otomobilin çarptığı ticari taksilerden birinde bulunan taksici de yaralandı.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

İLGİLİ HABER Defalarca takla atan otomobilin kaza anı kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.