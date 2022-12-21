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Pendik'te 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldılar

Pendik'te 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldılar
Pendik'te 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldılar

Pendik’te maskeli beş hırsız, sabah saatlerinde girdiği iş yerinden 200 bin lira değerindeki kombi ve tesisat malzemelerini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anları akıllara ‘Maskeli Beşler’ filmini getirdi.

Pendik’te 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; maskeli beş hırsız, gözüne kestirdiği kombi satışı yapılan iş yerine ticari minibüsünü yanaştırarak geldi. Hırsızlar, etrafı kolaçan ettikten sonra 5 dakika içinde kilidini kırdıkları iş yerinin içine girerek 200 bin lira değerinde kombi ve tesisat malzemelerini çaldı. Hırsızlık sonrası alarm firması iş yeri sahibi Nurcan Yünlü'yü aradı. İş yerine gelen Yünlü, 200 bin lira değerindeki malzemelerinin çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Yaşanan o anlar ‘Maskeli Beşler' filmini aratmazken hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 5 maskeli hırsızın ticari minibüsü yanaştırarak iş yerine geldiği, ardından koli halinde malzemeleri çaldığı, malzemelerin üzerinde bulunan Türk Bayrağı'nı yere attıkları görülüyor.

Enes Şamil Gönenç - Halit Arslan - Sevgi Canpolat

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