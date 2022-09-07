Pendik'te 200 bin liralık soygun: Depoyu boşalttılar

Olay, geçtiğimiz ay Pendik'te gece saatlerinde meydana geldi. Bir teknoloji mağazasına ait depo önüne araçla gelen 5 şüpheli, önce güvenlik kameralarının açısını değiştirdi ardından depo kepengini levye ile açtı. Kepengin açılmasıyla birlikte devreye giren alarmı yerinden sökerek etkisiz hale getirmeye çalışan şüpheliler, depo içerisinde bulunan 200 bin TL değerindeki 75 monitörü dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

“200 bin TL'lik zararımız var”

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi İslam Çat, “Gece saatlerinde 5 kişi depomuzun önüne geliyor. Levyeyle kilit sistemini patlattıktan sonra alarmı kırmaya çalışıyorlar. Alarm o sırada ötmeye devam ediyor ancak umursamıyorlar. Kısa süre içerisinde koli içerisindeki monitörleri araca taşıyorlar. 75 monitörü de araca sığdırmış olmaları da ilginç. Yaklaşık 200 bin Liralık zararımız var” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu