Pendik'te 3 katlı iki binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, Pendik Esenler Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binanın çatısını da sardı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle binaların çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören Feyzullah Okumuş, “Pazarcıyız. Kahvaltı yapıyorduk bir anda yangın çıktı. 2 binayı aldı. Ondan sonra insanlar boşaltıldı. İtfaiye şu anda müdahale ediyor. Şu anda hemen hemen söndürüldü yani itfaiye geldi müdahale etti. Her iki taraf şuanda iyi yaralı can kaybı yok” dedi.

Mustafa Biçer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.