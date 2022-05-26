Pendik'te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı darbetti

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te hizmet veren bir fırında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırına müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simitin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer'e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

“Aşağıdaki fırında 3 Lira sizde neden 4 Lira'

Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, “Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca ‘aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira' diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor” diye konuştu.

Fırıncıya saldırı kamerada

Fırıncıda yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri ile fırıncı tartışıyor. Tezgahın arkasına geçen müşteri fırıncıya yumruklarla saldırıyor. Fırın çalışanları ise müşterinin saldırısını engellemeye çalışıyor.



Abdul Samet Kaya - Elyesa Karatepe - Onur Hamzaoğlu



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